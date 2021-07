Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Para candidatar-se às vagas disponíveis nas empresas de Jandaia do Sul, vá até a Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul que fica na Rua Senador Souza Naves, 775. Mais informações, ligue (43) 3432-4277.

1 Açougueiro 1 Auxiliar de contabilidade 2 Auxiliar de linha de produção 1 Empacotador (VAGA PCD) 1 Eletricista 3 Empregada doméstica mensal 1 Instalador de sistemas de segurança 1 Operador de máquinas fixas (VAGA PCD) 1 Operador de rolo compactador 1 Pintor automotivo 1 Porteiro 2 Soldador 1 Tapeceiro 8 Técnico de Enfermagem 1 Técnico de manutenção elétrica de máquina 2 Torneiro Mecânico 1 Vendedor de peças automotivas 1 Vendedor porta a porta