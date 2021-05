Vacinação contra covid para pessoas com comorbidades de 45 a 49 anos e profissionais da Educação

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA PESSOAS DE 45 A 49 ANOS COM COMORBIDADES, DEFICIÊNCIA GRAVE PERMANENTE E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Seguindo a listagem de Grupos de Risco do Plano Estadual de Imunização, a vacinação contra a COVID-19 em Jandaia do Sul agora será para pessoas de 45 A 49 ANOS com COMORBIDADES, DEFICIÊNCIA GRAVE PERMANENTE e PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO nesta faixa etária.

A vacinação desses grupos acontece nos dias 20 e 21 de maio (quinta e sexta-feira), das 9 às 16 horas, no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

ATENÇÃO:

-Levar documento com foto e carteira de vacinação.

-Para comprovar a comorbidade/deficiência permanente grave é necessário laudo/declaração recente (2021) assinado pelo médico.

-Profissionais da Educação devem levar declaração assinada pelo responsável da Instituição de Ensino.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para tomarem a vacina contra COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.

QUAIS SÃO AS COMORBIDADES (DOENÇAS CRÔNICAS)?

Diabetes mellitus, Pneumopatias Crônicas Graves, Hipertensão Arterial Resistente, Doenças Cardiovasculares, Doença Cerebrovascular, Doença Renal Crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida e Cirrose Hepática.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas.