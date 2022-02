Um senhor de 74 anos, foi socorrido pela equipe do SAMU e Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, depois que o Fiat Uno conduzido por ele capotou na BR-376, entre Jandaia do Sul e Cambira. O Uno teria sido fechado por outro veículo próximo ao início da pista dupla, sentido Cambira.

O acidente ocorreu por volta das 13h30 desta terça-feira (15). O homem foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul com ferimentos leves.