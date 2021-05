A UBS Wilson Nogueira, no Distrito São José, entrou em reforma. Com isso, a UBS estará fechada até o término dos trabalhos. Os munícipes atendidos normalmente por ela, passarão a ser atendidos temporariamente no salão da igreja do distrito, que foi cedido gentilmente pelo Padre Edivaldo.

Todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Jandaia do Sul serão reformadas nos próximos meses para a adequação da estrutura e melhoria da qualidade no atendimento aos jandaienses.