A UBS Damásio Brito da Silva entrou em reforma e estará fechada até a conclusão das obras. Com isso, o atendimento da UBS passa a acontecer temporariamente na UBS Vila Rica a partir de 10/08 (horário normal de atendimento).

Todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Município de Jandaia do Sul estão sendo reformadas para adequação de estrutura e melhoria da qualidade no atendimento aos jandaienses.