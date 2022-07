TV é furtada de residência no Jardim Santa Helena

Ocorrência registrada nesta sexta-feira (1). Além da TV também foi levada carteira com documentos pessoais.

A equipe policial recebeu um chamado para verificar furto a residência na Rua Maringá, Jardim Santa Helena, em Jandaia do Sul. No local feito contato com o solicitante, que informou que saiu por volta das 7h30 para trabalhar e, ao retornar para o almoço, encontrou o portão fora do trilho e a porta dos fundos arrombada.

Do local foi levado um televisor Sansung de 40 polegadas e uma carteira contendo os documentos pessoais RG CPF e um cartão da caixa econômica.