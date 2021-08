Tulha é destruída por incêndio

A tulha de uma chácara localizada abaixo do trevo da Emater em Jandaia do Sul, foi destruída por um incêndio por volta do meio dia deste domingo (15).

Quando o morador percebeu o fogo da edificação de madeira já estava bastante adiantado e quando os bombeiros chegaram o fogo já havia consumido a tulha, que segundo o morador, além de uma carroça, não havia mais nada de valor.

A equipe da Defesa Civil debelou as chamas e conseguiu evitar que o fogo atingisse a residência e se alastrasse pela vegetação.