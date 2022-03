Três são presos acusados de furto em cemitério

Três homens acusados de furtar o cemitério de Jandaia do Sul foram presos na madrugada desta segunda-feira (14).

Após denúncia, os ladrões foram detidos com cinco placas de bronze. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

A equipe policial deu voz de abordagem ao motorista de um Corsa prata, mas ele não obedeceu e acelerou em direção a um policial, que efetuou dois disparos de arma de fogo em direção aos pneus do veículo.

No interior do cemitério, os policiais encontraram ferramentas utilizadas pelos autores e as placas de bronze arrancadas.