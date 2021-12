Trator é furtado em Jandaia do Sul

A equipe da Polícia Militar de Jandaia do Sul foi solicitada para comparecer em um sítio na Estrada da Amizade, na manhã de quarta-feira (15) onde foi informada pelo solicitante que teve seu trator furtado nesta madrugada, se tratando de um New Holland modelo Tl 75 de cor azul. O solicitante relata que ficou na propriedade até 1h da manhã e que o caseiro ouviu o trator funcionando por volta das 03h20. Vizinhos viram rastro do referido veículo e foi visto indo na estrada do Keller e que possivelmente foi embarcado em algum caminhão. Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as devidas providências.