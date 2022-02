Trabalhadores do almoxarifado da prefeitura testam positivo e trabalhos podem ficar prejudicados

A Prefeitura de Jandaia do Sul divulgou nota informando que muitos trabalhadores do setor do almoxarifado testaram positivo para covid-19, por isso os trabalhos podem ficar prejudicados.

Diz a nota

“A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul comunica que vários servidores do setor do almoxarifado, desde administrativo à operacional, testaram positivo para a COVID-19. Devido ao grande número de positivados, o setor poderá sofrer mudanças no atendimento à população. Pedimos a compreensão de todos até a normalização”.