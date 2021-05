Toque de Recolher volta para 22h em Jandaia do Sul

Seguindo o Decreto Estadual 7672, o toque de recolher em Jandaia do Sul fica estabelecido às 22 horas e o funcionamento de delivery até meia-noite até dia 31 de maio. A população deve continuar usando máscaras e respeitando o distanciamento social. A colaboração de todos é fundamental neste momento de combate a COVID-19.

Restaurantes, bares e comércio em geral podem funcionar até o horário do toque de recolher, mas devem continuar respeitando as regras de capacidade local e os cuidados para evitar transmissão da COVID-19.