Time do Jandaia é eliminado de campeonato após agressão a membro da arbitragem

A confusão ocorreu durante o jogo Jandaia X Marialva na tarde deste domingo (5) em Jandaia do Sul. A partida foi interrompida.

Conforme relato da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento, no momento em que foi solicitado para deslocar até o Estádio Municipal de Jandaia do Sul onde havia ocorrido uma rixa entre os jogadores e árbitros.

Em contato com o árbitro, o mesmo relatou que foi agredido com um chute nas costas pelo presidente do Jandaia Esporte Clube.

Com a chegada da equipe os ânimos já haviam se acalmado.

Foi solicitado apoio de outra equipe PM. O jogo já havia sido encerrado e a equipe de arbitragem foi acompanhada até fora do estádio para preservar a integridade física.

Os envolvidos foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis.

O abordado de 31 anos, no momento do atendimento, não desejou representar contra o autor, decidindo deslocar posteriormente na Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.