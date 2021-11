Tiago Amaral confirma avanço para compra de barracas para feirantes de Jandaia do Sul

O empresário Zé da Gruta confirmou nesta quinta-feira (18) o avanço na documentação para a compra de barracas novas para os feirantes de Jandaia do Sul, após conversa com o deputado Tiago Amaral. O plano de trabalho está sendo elaborado pela prefeitura, o próximo passo será a assinatura do convênio para liberação do recurso de R$ 180 mil destinado a compra de barracas.

Mesmo sem estar exercendo cargo político no momento, Zé da Gruta segue ajudando o município em busca de recursos do governo do estado e do governo federal, e a parceria com o deputado Tiago Amaral rendeu frutos para os feirantes que tanto precisam para atender melhor a população de Jandaia do Sul.

O deputado solicitou à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB) R$ 180 mil para compra de barracas, que vão dar cara nova à tradicional feira de produtores. “Sabemos da importância para os pequenos produtores das novas barracas porque melhoram as condições de trabalho dos feirantes, incentivar a agricultura familiar que é fonte de renda das famílias, além de ajudar a movimentar a economia no município”, afirma Tiago Amaral, que também é produtor rural.

Tradicional, a Feira dos produtores de Jandaia do Sul cresceu e atravessou gerações. “Eu nem era nascido e o meu pai já vendia os produtos na feira”, conta Fabio Marafon, 39 anos, presidente da Associação dos Produtores Feirantes de Jandaia do Sul (AFEJAN). Organizada como associação na década de 90, a feira existia desde a década de 70, mas apenas aos domingos. Agora também funciona às terças e sextas à noite.

“Essa parceria entre o deputado Tiago Amaral e o Zé da Gruta para o município de Jandaia do Sul será muito importante para o município”, comentou o comerciante, Zé da Gruta.