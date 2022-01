Taxista relata que foi assaltado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h38 de segunda-feira (12).

Conforme a PM, a vítima relatou que é taxista e que dois rapazes, não sabendo precisar as características dos mesmos, pediram uma corrida da rodoviária até a Chácara Fã, localizada no Parque Industrial. Ao se aproximar do final da corrida, um dos envolvidos que estava atrás do banco do motorista passou a enforcá-lo com mata-leão onde o outro envolvido deu a volta no veículo e tentou arranca-lo da direção, momento em que a vítima conseguiu se desvencilhar deste agressor dando uma cotovelada, e apertar o botão de emergência dentro do veículo, e que automóvel passou emitir um alarme e os meliantes se assustaram e saíram correndo do local tomando rumo ignorado.

Logo após, a vítima saiu do local indo para sua residência e solicitando a presença da equipe policial. A vítima informou que foram levadas duas carteiras, que estavam no interior do veículo assim como a chave do mesmo.

A equipe policial orientou a vítima e realizou patrulhamento no intuito de localizar os autores porém sem êxito naquele momento.