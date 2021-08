Suspeitos fogem da Polícia no Jardim Esmeralda. Carro foi apreendido

Jandaia do Sul 20h30min Natureza Infração de Trânsito / Direção Perigosa Local Av. Zilda Cruz de Almeida – Jd. Esmeralda

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo Bairro Jardim Esmeralda, quando avistou um veículo VW Gol de cor Prata transitando com dois indivíduos em seu interior em atitude suspeita, sendo de imediato dada ordem de parada através de Sinais Sonoros e Luminosos de Giroflex, onde o condutor do veículo mencionado, não acatou à ordem dada e evadiu-se em alta velocidade em Direção Perigosa por várias ruas, tomando sentido ao bairro Jardim Santa Rita e posteriormente retornou ao Bairro Jardim Esmeralda, onde a equipe que seguia o veículo em acompanhamento tático, conseguiu abordar o veículo em uma rua sem saída, porém o condutor do veículo empreendeu fuga a pé e evadiu-se do local pulando um muro que dá acesso aos fundos do Ginásio de Esportes.

O passageiro, que estava no veículo, foi contido e identificado como morador de Mandaguari. Ele foi submetido à revista pessoal e nada de ilícito foi constatado, porém o mesmo já possui antecedentes criminais. Este relatou que havia pego apenas uma carona em um bar e que não conhecia o condutor do veículo Gol.

Posteriormente chegou ao local dos fatos à pessoa de XXXX, 21 anos, relatando que o veículo Gol seria de sua propriedade, porém não havia transferido ainda para seu nome e que teria emprestado o mesmo para seu primo, o qual ela informou ser a pessoa de XXXX, este morador no Bairro da Vila Rica.

Diante do ocorrido, o passageiro acabou sendo liberado no local. O veículo foi apreendido tendo em vista estar com débitos pendentes junto ao Detran, sendo encaminhado até o Pátio da 2ª Cia PM, onde foram elaboradas às devidas notificações de trânsito e confeccionado o BOU, que foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.