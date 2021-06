Somente neste sábado (12/06) bares, lanchonetes e restaurantes poderão atender até as 23 horas

O Governador Carlos Massa Ratinho Jr autorizou hoje o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes até as 23 horas excepcionalmente neste sábado 12 de junho, Dia dos Namorados. A autorização está no novo decreto que prorrogou as medidas sanitárias no Paraná até o dia 30 deste mês.

A medida passa a valer também para a cidade de Jandaia do Sul. Por ser data comemorativa, pedimos que bares, lanchonetes e restaurantes usem sistema de agendamento prévio para evitar qualquer tipo de aglomeração. Regras de capacidade de cada local e cuidados para prevenção da COVID-19 devem continuar sendo respeitadas. Usem máscara e mantenham o distanciamento social.