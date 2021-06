Semana do Meio Ambiente. Desafio do Lixo

A Semana do Meio Ambiente acontece de 01 a 05 de junho e, nestes dias, todos são convidados para, junto com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, participar do DESAFIO DO LIXO que vai acontecer em todo o Estado do Paraná.

.

Basta seguir o passo a passo abaixo:

.

1 – Escolha uma área da sua cidade que precisa de limpeza;

2 – Tire foto do local ainda sujo;

3 – Realize limpeza da área e separação dos resíduos;

4 – Tire foto do local após o desafio feito e publique nas redes sociais marcando #paranamaislimpo e #jandaialimpa;

5 – A equipe da Prefeitura de Jandaia do Sul também segue atuando por uma cidade cada vez mais limpa;

6 – Sua participação nos ajuda a conscientizar a população de que todos devem fazer sua parte por uma Jandaia Limpa.

.

Veja em https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/jandaialimpa/ o destino correto dos descartes.