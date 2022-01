Estão abertas as inscrições para estágio remunerado. As inscrições se encerram na próxima sexta, 14/01/2022, com provas na segunda, 17//01/2022.

Para realizar a inscrição ou obter maiores informações, segue o link:

https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario?p_p_id=36&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_36_struts_action=%252Fwiki%252Fview&p_r_p_185834411_nodeName=DGRH&p_r_p_185834411_title=Direito+-+Jandaia+do+Sul&p_r_p_185834411_nodeId=5610259

LEIA O EDITAL AQUI