Segunda-feira começa a vacinação contra gripe

(Jandaia do Sul) Nesta segunda-feira, 04/04, inicia a vacinação contra influenza (gripe) e será em etapas. A primeira etapa é para os idosos de 60 anos ou mais e profissionais da saúde.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, em todas as UBS do município. Vá até a UBS mais próxima de você, leve sua carteira de vacinação ou documento com foto e vacine-se!

Atenção:

Em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19 aguardar o período de 30 dias após sintomas.

Acima de 12 anos não é necessário intervalo da vacinação de COVID-19 ou qualquer outra vacina.