Seguindo o Plano Nacional de Imunização, os idosos de 85 a 89 anos receberão a segunda dose da Astrazeneca no dia 27/05 (quinta-feira), das 9 às 16 horas, no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

ATENÇÃO: Os idosos que na sua carteira de vacinação estiver dia 26/05 para a segunda dose, deverão comparecer no dia 27/05 junto com os demais.

Mesmo com a vacinação, continuem usando máscara e se cuidando. A população será informada de novos lotes.