Saúde de Jandaia do Sul confirma 21 novos casos de covid nesta segunda (3)

Diante disso, o Departamento de Saúde reforça a importância de estar com a vacinação completa e em dia, tanto a primeira quanto a segunda dose, mantendo os cuidados do uso obrigatório da máscara e higienização das mãos.

A partir dessa semana, o Município de Jandaia do Sul estará recebendo as doses de reforço, para dar continuidade também a população de 18 a 59 anos, conforme envio das doses pela Secretaria do Estado do Paraná.