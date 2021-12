Saúde de Jandaia do Sul apresenta grandes avanços em 2021

Município praticamente zerou as filas de espera por consultas; descentralizou atendimentos por especialidades e investiu R$ 2,5 milhões em importantes equipamentos para melhor atender à população

O ano está prestes a terminar e o Departamento Municipal de Saúde de Jandaia do Sul já comemora os resultados alcançados nestes dois semestres da nova gestão. Redução expressiva da fila de espera por atendimentos especializados, compra de equipamentos importantes para exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Pronto Atendimento Municipal (PAM), descentralização de consultas por especialidade e controle da pandemia de Covid-19 com ações pontuais foram algumas das metas atingidas nos últimos 12 meses.

O diretor do Departamento de Saúde, Tadeu Rocco, comenta que 2021 foi um ano muito desafiador tendo em vista que a nova gestão assumiu a cidade no meio de um cenário pandêmico. Sendo assim, o trabalho inicial da equipe consistiu em planejar estratégias de tratamento diferenciado para os jandaienses acometidos pelo coronavírus e reforçar iniciativas que favorecessem a prevenção.

Desde janeiro, os moradores passaram a contar com o Centro de Tratamento da Covid-19 (CTC), com atendimento 24 horas especializado; e em março foi inaugurado o Hospital de Campanha, junto ao CTC, com 10 leitos de enfermaria, quatro médicos, seis enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. “Não registramos nenhum óbito na unidade”, comemora Rocco.

Logo no início da nova gestão a equipe elencou as prioridades do município e criou alternativas para solucionar as principais demandas. Exemplo dessas iniciativas foram os mutirões de atendimento médico realizados ao longo do ano com o objetivo de reduzir a fila de espera por especialidade. Para neurologia, haviam 242 jandaienses aguardando pela consulta, após os mutirões, esse número caiu para 16; para psiquiatria, o total era de 258 e neste mês de dezembro restam apenas 13 atendimentos; das 87 pessoas que aguardavam atendimento com endocrinologista, hoje faltam apenas 04.

Dos 80 jandaienses que estavam esperando prótese dentária, restam apenas 14 na fila de espera; os exames de endoscopia (38) e colonoscopia (29) foram zerados, assim como as consultas com gastroenterologista (74). O número também foi expressivo para a ortopedia, que conseguiu atender 96 pacientes da fila de 128.

“A atenção primária é a porta de entrada para promoção e prevenção da saúde, por isso, queremos que o atendimento nas UBS seja muito ágil, de forma que uma média de 85% das demandas sejam resolvidas ali”, frisa o secretário de Saúde. Outro diferencial que o município passou a oferecer para a população foi o atendimento descentralizado para ortopedia, pediatria, geriatria, ginecologia e obstetrícia. “Os médicos vão até as unidades e não mais os pacientes vão até as UBS que têm as especialidades”, observa Rocco. Ele acrescenta ainda que a revitalização da parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) foi um fator positivo para a Saúde de Jandaia do Sul.

Investimento de R$ 2,5 milhões em novos equipamentos

Por meio de recursos federais e estaduais, o município está adquirindo equipamentos importantes e necessários para o atendimento da população. O valor disponível, obtido através de processo licitatório, é de R$ 2,5 milhões. Com essa verba, a Saúde já adquiriu dezenas de aparelhos, dentre eles, dois ultrassons doppler colorido para radiologia vascular, cardíaca e obstetrícia 3/4 D no valor de R$ 105 mil cada, que serão destinados às UBS Lázaro de Paula Rodrigues e Maria Borba. Faz parte das novas aquisições um gerador de energia trifásico, de R$ 109 mil (que estava sendo pleiteado desde 2013); também está licitado um aparelho de Raio-X digital de R$ 251 mil. Os dois equipamentos serão utilizados no PAM.

Os jandaienses passam a contar com novos desfibriladores, um automático, de R$ 27 mil, que atenderá o Pronto Atendimento, e outros dois semiautomáticos, de quase R$ 11 mil, cada, que serão enviados às UBS Maria Borba e à do distrito São José. O cardioversor, de R$ 19,5 mil, também será utilizado no Pronto Atendimento. A Fisioterapia está sendo equipada com uma esteira ergométrica elétrica, de quase R$ 11 mil, além de quatro aparelhos de drenagem linfática, também no valor aproximado de R$ 11 mil por unidade.

“Com os novos aparelhos, conseguiremos acelerar os atendimentos aos nossos usuários, pois haverá dinamismo na realização dos exames, tendo em vista que os exames que antes eram terceirizados serão feitos no laboratório municipal”, comenta o diretor de Saúde. Ele acrescenta ainda que os novos equipamentos chegam em um momento propício porque os que estavam sendo utilizados precisavam ser repostos com urgência devido ao extenso tempo de uso. Segundo Rocco, as aquisições vão beneficiar tanto os usuários quanto os profissionais que tinham dificuldade para trabalhar com os aparelhos “arcaicos”.

Capacitações e reformas

Para continuar oferecendo um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade para os jandaienses – que é a prioridade da gestão atual – o município tem investido em capacitações para os agentes de Saúde (foram realizadas duas em 2021) e também nos espaços físicos das unidades de saúde. Com recurso do Governo do Estado, a UBS Lázaro de Paula Rodrigues já está de cara nova e as outras cinco estão em processo de reforma, assim como o PAM.

“Estamos plantando agora e já colhendo os bons resultados junto à população. Sem dúvida, continuaremos a fazer o melhor para o jandaiense em 2022 e seguiremos colhendo os frutos desse trabalho”, finaliza Rocco.