Saúde alerta sobre cuidados com escorpiões

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde – Setor de Vigilância Sanitária diante do aumento de casos de aparições de escorpiões alerta toda à população para ficar atentos, pois, com o calor intenso, chuvas e aumento na oferta de alimentos para esses animais, o risco nessa época tende a aumentar.

São nessas condições que os escorpiões se reproduzem, fazendo com que, além de serem mais visíveis por saírem de seus esconderijos, se tornam mais frequentes os acidentes.

O Setor de Vigilância Sanitária alerta ainda sobre medidas preventivas para sua proliferação e evitar acidentes, que são: Manter a tampa de ralos na posição fechada; vedar frestas nos muros, paredes e pisos; vedar as soleiras das portas com rodinho ou rolinhas de areia; não acumular entulho ou materiais de construção dentre outros e para evitar acidentes: examinar roupas e calçados antes de usá-los; manter camas, sofás e berços afastados das paredes, usar luvas grossas ao manusear materiais de construção, na limpeza de jardins ou outros materiais que possam servir de abrigo a escorpiões, eles têm predileção por ambientes escuros, quentes, úmidos e que tenham insetos, especialmente baratas, alimento favorito do aracnídeo. Por isso, podem ser encontrados em subsolos de edificações, construções inacabadas, entulhos, terrenos baldios, cemitérios, forros, ralos dentre outros locais e os acidentes são mais comuns no verão.

Em casos de acidentes, lavar o ferimento com água e sabão e em seguida procurar o Pronto Atendimento Municipal (PAM) para acompanhar a evolução da picada. Se possível, levar o animal ou uma foto para identificação da espécie, permitindo assim uma avaliação mais eficaz sobre a gravidade do acidente.