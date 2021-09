Sanepar divulga nova tabela de rodízio a partir de segunda-feira em Jandaia do Sul

A Sanepar divulga a retomada do rodízio a partir desta segunda-feira (13) em Jandaia do Sul, com nova tabela e alteração no horário. Os bairros em rodízio terão a suspensão do abastecimento a partir das 9 horas da manhã, com normalização prevista até as 9 horas da manhã do dia seguinte. Portanto, são 24 horas com água e até 24 horas de suspensão do abastecimento.

Neste domingo (12), a Sanepar manteve o abastecimento para toda a cidade como forma de mitigar os estragos causados em muitos imóveis pela chuva de granizo.

A adoção do rodízio é necessária porque a estiagem severa provocou queda na vazão do Rio Marumbizinho, do poço e da mina que abastecem a cidade. Embora a Sanepar tenha colocado em funcionamento um outro poço emergencial, no início de agosto, a falta de chuvas também reduziu em mais de 30% a produção deste novo sistema. Em anexo segue foto da captação do Marumbizinho.

O rodízio permite que a água seja distribuída de forma regular para toda a cidade sem prejudicar, assim, as regiões mais altas e distantes dos pontos de distribuição. A cidade foi dividida em dois grupos de bairros, A e B, que se alternam a cada 24 horas no fornecimento e suspensão doa abastecimento

PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO – A CADA 24 HORAS – TODOS OS DIAS DA SEMANA

13 de setembro – Início do rodízio às 9h, com normalização às 9h do dia seguinte

Setor A –

Incluídos: Região Central (imediações da Rua dos Patriotas – Sentido Mandaguari), Cruzeiro do Sul, Vila Operária (Região da Faculdade) e Residencial Primavera.

Continuam: Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Jardim Santa Rita, Jardim Castanho, Jardim Felicidade, Jardim Morumbi, Jardim Pérola, Jardim Miguel Capocci, Jardim Canadá, Mutirão II e III, Conjunto Arnaldo Buzatto, Jardim Jose Roberto Biral, Estrada Velha Marumbi, Condomínio Jefferson Martins e Residencial 14 de Dezembro, Jardim Universitário, Jardim Moretti, Parque Industrial (CD Valdar), Jardim Bella Vista, Jardim Panorama, Residencial Água Cristalina I e II, Parque Alvorada, Estrada Barro Preto, Parque de Exposição e Jardim Aliança.

14 de setembro – Início do rodízio às 9h, com normalização às 9h do dia seguinte

Setor B –

Incluídos: Região Central (imediações da Rua dos Patriotas – Sentido Apucarana), Jardim Village, Vila Alta, Vila Santo Antônio e Residencial Flor do Vale.

Continuam: Residencial Oasis, Jardim Esteves, Residencial Pedro Martins, Vila Paião, Vila Batista, Jardim América, Jardim Lino Marcheti, Jardim das Flores I e II, Jardim das Palmeiras,m Residencial Pedro Gonçalves, BR-376 (antigo Café Jandaia), Parque Industrial BR376, Parque Industrial REBNIC, Rua Roberto Rezende Chaves, Residencial Massa, Residencial Brasil, Jardim Villar I e II, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Santa Helena II, Jardim Santa Helena II, Rua Malvina e Rua Inconfidentes, Jardim das Araucárias e Parque Industrial Metafa.