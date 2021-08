Sanepar adota rodízio no abastecimento a partir de quarta-feira em Jandaia do Sul

A falta de chuvas e as altas temperaturas, que elevam o consumo de água, afetam o abastecimento em Jandaia do Sul. Neste fim de semana, pode haver despressurização na rede de distribuição em diferentes pontos da cidade, especialmente em horários de pico.

A Sanepar orienta a população a fazer uso racional da água e adiar limpezas pesadas. O uso da água deve ser priorizado para alimentação e higiene pessoal. Limpezas de calçadas, carros e até mesmo dos imóveis devem ser adiados.

RODÍZIO A PARTIR DE QUARTA-FEIRA

O prolongamento da estiagem severa, que baixou a vazão dos rios e poços, e a previsão de poucas chuvas para as próximas semanas levam a Sanepar a programar rodízio no abastecimento de água em Jandaia do Sul a partir de quarta-feira, dia 25 de agosto.

O modelo do rodízio será de 24 horas de fornecimento de água e de até 24 horas de suspensão do abastecimento, ou seja, um dia com água, um dia sem água. A cidade foi distribuída em dois grupos: setor A, que abrange as regiões Oeste e Noroeste; e, setor B, regiões Norte e Leste. As manobras serão fechadas às 8 horas da manhã, com normalização até as 8 horas da manhã do dia seguinte.

A adoção do rodízio permite que a água seja distribuída de forma regular para toda a cidade e não prejudicar, assim, as regiões mais altas e distantes dos pontos de distribuição.

BAIXA VAZÃO

Em Jandaia do Sul, a estiagem dos últimos meses baixou a vazão do Rio Marumbizinho, principal manancial de abastecimento da cidade, e também do poço e da mina que contribuem ao sistema. No início de agosto, a Sanepar colocou em operação um outro poço emergencial com vazão de 20 mil litros por hora para incrementar a produção. No entanto, a falta de chuvas reduziu em mais de 25% a produção do sistema.

PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO – A CADA 24 HORAS – TODOS OS DIAS DA SEMANA

25/agosto – Início rodízio às 8h, com normalização às 8h do dia seguinte

Setor A (oeste e noroeste): Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Jardim Santa Rita, Jardim Castanho, Jardim Felicidade, Jardim Morumbi, Jardim Pérola, Jardim Miguel Capocci, Jardim Canadá, Mutirão II e III, Conjunto Arnaldo Buzatto, Jardim Jose Roberto Biral, Estrada Velha Marumbi, Condomínio Jefferson Martins e Residencial 14 de Dezembro

26/agosto – Início rodízio às 8h, com normalização às 8h do dia seguinte

Setor B (norte e leste): Residencial Oasis, Jardim Esteves, Residencial Pedro Martins, Vila Paião, Vila Batista, Jardim América, Jardim Lino Marcheti, Jardim das Flores I e II, Jardim das Palmeiras,m Residencial Pedro Gonçalves, BR-376 (antigo Café Jandaia), Parque Industrial BR376, Parque Industrial REBNIC, Rua Roberto Rezende Chaves, Residencial Massa, Residencial Brasil, Jardim Villar I e II, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Santa Helena II, Jardim Santa Helena II, Rua Malvina e Rua Inconfidentes, Jardim das Araucárias e Parque Industrial Metafa.