Nesta terça-feira (19), das 9 às 16 horas, acontece a vacinação da segunda dose ASTRAZENECA para pessoas com 40 anos em Jandaia do Sul.

Na sexta-feira (22), das 9 às 16 horas, acontece a vacinação da segunda dose ASTRAZENECA E PFIZER para pessoas com 39 anos.

Comparecer no Drive Thru instalado no ginásio de esportes com documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.