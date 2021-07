Sábado e domingo haverá aplicação da segunda dose (47 anos Coronavac) (64 e 65 anos Astrazeneca)

Jandaia do Sul

Neste sábado, 17 de julho, das 08 às 12 horas, será a vacinação da segunda dose de CORONAVAC para pessoas com 47 anos e para pessoas com a segunda dose em atraso.

No domingo, 18 de julho, das 08 às 16 horas, será a vacinação da segunda dose de ASTRAZENECA para pessoas com 64 e 65 anos e para as pessoas com a segunda dose em atraso.

A vacinação acontece no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes. Leve documento com foto e a carteira de vacinação comprovando a primeira dose.

LEMBRETE: se puder, leve 1kg ou + de alimentos para doação no dia da sua vacinação.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas. Ou pelo telefone do CTC (43) 3432-6378 que funciona 24h de segunda a segunda.