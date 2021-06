Roubo no Jardim Vista Alegre

Jandaia do Sul 16h30 – Natureza: Roubo – Endereço: Rua Pedro Miksza Jd. Vista Alegre

Nesta sexta-feira (25) o solicitante relatou que um homem com aproximadamente 1,70 m trajando blusa de moletom na cor preta com capuz, máscara de proteção sanitária, calça em tactel na cor preta, aproximou-se dele com uma arma em punho semelhante a uma pistola e anunciou o assalto, levando o dinheiro que estava no caixa e, em seguida correu em direção à rodovia, tomando rumo ignorado.

Feito patrulhamento no intuito do localizar o autor, porém sem êxito. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.