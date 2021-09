Rodízio segue em Jandaia do Sul. Confira.

A Sanepar vai dar continuidade ao sistema de rodízio em Jandaia do Sul. A medida implantada no final de agosto ainda não tem data para terminar e segue nas próximas semanas, incluindo o Feriado de 7 de Setembro.

O modelo continua sendo o de distribuição alternada de 24×24 horas, ou seja, um dia com água, um dia sem água. As manobras são fechadas às 8 horas da manhã, com normalização até as 8 horas da manhã do dia seguinte.

Em Jandaia do Sul, a cidade segue dividida em dois grupos. O rodízio é diário, o que inclui o sábado e o domingo. O Setor A, que abrange as regiões Oeste e Noroeste, fica sem abastecimento nos dias pares e o Setor B, das regiões Norte e Leste, nos dias ímpares. Isto é, neste sábado dia 4, o Setor A estará sem água, enquanto o B, abastecido. No domingo (5), a situação se inverte.

Setor A: Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Jardim Santa Rita, Jardim Castanho, Jardim Felicidade, Jardim Morumbi, Jardim Pérola, Jardim Miguel Capocci, Jardim Canadá, Mutirão II e III, Conjunto Arnaldo Buzatto, Jardim Jose Roberto Biral, Estrada Velha Marumbi, Condomínio Jefferson Martins e Residencial 14 de Dezembro, Jardim Universitário, Jardim Moretti, Parque Industrial (CD Valdar), Jardim Bella Vista, Jardim Panorama, Residencial Água Cristalina I e II, Parque Alvorada, Estrada Barro Preto, Parque de Exposição e Jardim Aliança.

Setor B: Residencial Oasis, Jardim Esteves, Residencial Pedro Martins, Vila Paião, Vila Batista, Jardim América, Jardim Lino Marcheti, Jardim das Flores I e II, Jardim das Palmeiras,m Residencial Pedro Gonçalves, BR-376 (antigo Café Jandaia), Parque Industrial BR376, Parque Industrial REBNIC, Rua Roberto Rezende Chaves, Residencial Massa, Residencial Brasil, Jardim Villar I e II, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Santa Helena II, Jardim Santa Helena II, Rua Malvina e Rua Inconfidentes, Jardim das Araucárias e Parque Industrial Metafa.