Rixa termina em atropelamento na Getúlio Vargas

A ocorrência foi registrada às 23h36 de sexta-feira (3) no estacionamento da Getúlio Vargas.

Conforme a PM, após solicitação via COPOM esta equipe deslocou até o endereço citado onde estava acontecendo uma Rixa com diversas pessoas, a equipe juntamente com a viatura de apoio Extra Jornada, visualizou um indivíduo caído junto ao solo que informou que havia sido atropelado por um veículo Gol de cor cinza.

A vítima possuía algumas lesões na face, por isso foi acionada a equipe da Defesa Civil, sendo a vítima encaminhado até o Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.

Um menor, de 13 anos, relatou que uma briga generalizada se iniciou no estacionamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Luiz Vignoli, informou ainda que o indivíduo teria mostrado uma arma de fogo para as pessoas que ali estavam, Sua irmã informou também que viu a referida arma de fogo, não sabendo explicar o motivo inicial da RIXA. Um dos envolvidos na briga estava com uma garrafa de vidro quebrada tentando golpeá-las. Informou ainda que quem portava a arma de fogo seria um morador da cidade de Mandaguari que reside no Jardim Progresso e que após a rixa o veículo GOL, juntamente com outro automóvel de cor preta e uma motocicleta, tomaram rumo ignorado.

No local se encontrava a pessoa de XXXX o qual informou que no momento da RIXA foi golpeado por indivíduo que utilizava uma faca, mas recusou atendimento médico.

Foi repassada a informação da placa do veículo para a Polícia de Mandaguari para tentativa de abordagem.