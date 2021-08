O Deputado Ricardo Barros, líder do governo na câmara destinou, a pedido do empresário Zé da Gruta emenda parlamentar no valor de R$ 324.230.00 para o município de Jandaia do Sul.

O recurso é destinado a gastos com saúde da população do município.

Zé da gruta agradeceu ao deputado em encontro que mantiveram a poucos dias.