Nesta quinta-feira 03/08/2023 as 20:00 hs haverá uma reunião no salão comunitário do Jardim das flores, em Jandaia do Sul para os proprietários das casas do Jardim das Palmeiras II ( 45 uds associação dos participantes das moradias Parque das Palmeiras II)

Para o assunto:

A causa trabalhista. O advogado estará lá para tirar todas as dúvidas. O proprietário que não comparecer ficará fora do processo, e tera que se defender sozinho.