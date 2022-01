Reunião com a Empresa Planosul LTDA – EPP para início dos Reparos no Colégio Estadual Rui Barbosa de Jandaia do Sul

Hoje, dia 12/01/2022, reuniram-se nas dependências do Colégio Estadual Rui Barbosa de Jandaia do Sul, a Diretora, Lilian Maria Ruiz Borin, Diretora Auxiliar, Edilaine Aparecida da Silva Lima, Chefe do NRE de Apucarana, Professor Vladimir Barbosa da Silva e Engenheiro Adriel Demito Cardoso e os representantes da Empresa Planosul LTDA – EPP, Engenheiro Rubens Cury, Leonardo Zucoli e Roberto Volpato. A reunião teve como objetivo principal, tratar de assuntos referentes ao início dos reparos no telhado e demais serviços. A obra está orçada em R$ 338.034,27 (trezentos e trinta e oito mil e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

No dia 08 de setembro de 2021, ocorreu uma chuva de granizo no município de Jandaia do Sul, ocasionando grandes estragos também no Colégio Estadual Rui Barbosa.

A Direção deste estabelecimento de ensino agradece ao Chefe do NRE de Apucarana, Professor Vladimir Barbosa da Silva e Equipe de Edificações,que prestaram todo apoio e suporte junto ao FUNDEPAR para que o processo de licitação ocorresse em modo de urgência. Agradecimentos também ao Prefeito Lauro Junior e ao Deputado Estadual Delegado Jacovós.