Retorno das aulas nos CMEI′s de São Pedro do Ivaí é marcado por alegria e emoção

A última segunda-feira, dia 07, foi marcada pelo retorno das aulas nos Centros Municipal de Educação Infantil de São Pedro do Ivaí. Como havia sido informado pelos pais, as aulas para a educação infantil retornaram mais tarde de forma estratégica, para aguardar que o índice de infecção da Covid-19 abaixasse.

“Fomos felizes em tomar a decisão de aguardar mais um pouco para o retorno das aulas nos CMEI’s, visto que nossa expectativa se consolidou, uma vez que o índice de contaminação da Covid realmente caiu. Esta baixa não nos traz garantias de que nossas crianças não serão contaminadas no ambiente escolar, mas nos tranquiliza de certa forma por saber que estão um pouco mais seguras”, disse a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri.

A secretária de Educação, Ivonete Terezinha Carniato Harada, disse que recebeu vários depoimentos de professores e pais de alunos contando sobre o brilho nos olhos das crianças em poder retornar para a escola. “As crianças estavam com saudade desse convívio e nossa equipe preparou tudo com muito amor e segurança para recebe-las. Tudo foi pensando com muita prudência para este retorno e os CMEI’s estarão sempre dialogando com os pais para que as decisões sejam tomadas em conjunto, visando sempre o melhor para a educação e saúde dos alunos.

No momento da chegada das crianças nos CMEI’s João Paulo II, Tia Cleusa (Distrito Mariza) e Criança Esperança, não faltou emoção e entusiasmo. Assim que os pais deixavam as crianças nas instituições, eram convidados a assinar uma ATA de consulta pública, declarando permissão para que os filhos estudem na modalidade presencial.