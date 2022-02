Residência é arrombada no centro de Jandaia do Sul

Data do Registro: 05/02/2022 23:50:30 Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de furto qualificado, a equipe policial deslocou ao endereço onde a solicitante relatou que está cuidando da residência de sua patroa, que nesta data saiu por volta das dezesseis horas da tarde e ao retornar por volta das vinte três horas se deparou com alterações na residência, uma janela havia sido arrombada, o que permitiu a entrada do autor do furto que se evadiu levando um aparelho de celular marca Samsung modelo Galaxy A52 tecnologia 5g pertencente à proprietária da residência, informou ainda que suspeita de um ex-namorado que esteve na residência nesta data, conhecido como XXXX morador da cidade de Cambira, relatou tais informações baseada no fato de que XXXX estando na residência nesta data havia deixado uma bicicleta pequena de sua propriedade guardada na casa, a qual também fora levada, que XXXX já teve problemas de ordem criminal. Diante dos fatos a solicitante foi orientada e a equipe tomou providências no intuito de localizar o possível autor, porém sem êxito até o presente momento do registro deste documento.