REGULARIZE SEU IPTU EM JANDAIA DO SUL

Você sabia que ao pagar o seu IPTU em dia você está contribuindo para que sua cidade tenha mais educação, saúde e segurança? Regularize sua situação. A equipe do Departamento de Tributação e Dívidas Ativas está atendendo os jandaienses diretamente na Prefeitura ou pelo telefone para tirar dúvidas. Ligue (43) 3432-9250.

Além disso, no site da Prefeitura, os jandaienses conseguem emitir o boleto do IPTU e imprimir a segunda via sem sair de casa. Acesse: https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/ na barra serviços, portal do contribuinte e tenha as informações que você precisa sobre o Departamento de Tributação e Dívidas Ativas.