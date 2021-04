Recurso para a Saúde de Jandaia do Sul

O Deputado Federal Luizão Goulart se reuniu com o Prefeito Lauro Junior na manhã deste sábado, 17 de março, para encaminhar recurso no valor de R$ 300 mil para custeio da Saúde no município de Jandaia do Sul. Estiveram na reunião os vereadores Fabiano Goulart, João Paulo Bosio, Claudinho e Diretores de Departamentos da Administração Municipal.