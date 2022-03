A Rádio Nova Era registrou um acidente entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, próximo ao trevo da Cooperval. Duas mulheres estavam em uma Honda Biz, de Mandaguari, quando sofreram a queda na rodovia. O pneu traseiro teria estourado provocando o acidente. Uma das vítimas sofreu apenas ferimentos leves e a segunda, de nome Neide, ficou caída no acostamento, consciente e orientada, mas reclamando de muitas dores nos braços e pernas.

Uma equipe do SAMU de Jandaia do Sul socorreu as vítimas.