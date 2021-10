Proprietário de mercearia se depara com ladrões tentando arrombar o estabelecimento

Ocorrência registrada às 5h01 desta quarta-feira (20) na Rua Gregório Rodrigues dos Santos, Jardim Santa Helena em Jandaia do Sul.

Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada pelo senhor de 73 anos, proprietário da Mercearia, que informou que reside nos fundos do estabelecimento e que nesta data por volta das 05h, escutou barulhos e saiu para averiguar o local, quando presenciou um masculino e uma feminina aparentando serem menores de idade tentando furtar o local e que um terceiro individuo, aparentando ser maior de idade, vigiava a porta do estabelecimento.

Eles teriam danificado a porta de entrada da Mercearia com uma chave de fenda e logo após serem flagrados, saíram correndo tomando rumo ignorado.

Os indivíduos acabaram deixando no local uma Mochila escolar com alguns objetos no seu interior, sendo os mesmos apreendidos e entregues na delegacia.