Projeto “Me chamaram de Neguinho!”

Nasceu de um grito de respeito ao ser humano a cor e a cultura negra e culminaram com o dia da Criança Africana, 16 de junho. A data é também um importante marco da luta por uma educação de qualidade. Na ocasião, milhares de estudantes protestavam contra a baixa qualidade de ensino no país e a obrigatoriedade do idioma africâner, utilizado apenas por uma minoria branca. A manifestação, que tinha cunho pacífico, sofreu uma violenta e brutal repressão policial resultando na morte de muitas crianças.

Durante a semana na Escola César Lattes foi trabalhado a cultura negra no Brasil tal como jogos, brincadeiras e música. E o desfeche foi um belíssimo desfile com nossas crianças negras e descendentes que hoje aceitam seu tom de pele, sua história e sua cultura. Para tal evento contamos com a importante parceria das Trancistas Meliane de Oliveira, Danielle Lanes de Oliveira que fizeram tranças em todas as meninas participantes, o parceiro André D´Black que oportunizou o corte navalhado aos meninos bem como a Floricultura Florata do Amigo Régis Bazan que nos emprestou toda a decoração do evento Agradecemos também toda Equipe Operacional, Pedagógica, Administrativa da escola. O engajamento foi total. Nossos agradecimentos a todos os que com sua presença prestigiaram e este momento tão importante para a comunidade escolar.