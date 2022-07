Projeto de Lei Federal prevê aumento de 41% para ACS (agente comunitário de saúde) e ACE (agente de combate à endemias)

O Projeto de Lei Federal Nº 060/2022 que prevê o ajuste de 41,96% no piso salarial dos ACS (agentes comunitários de saúde) e ACE (agentes de combate à endemias) é enviado à Câmara Municipal de Jandaia do Sul. O ajuste será retroativo desde maio, quando foi determinado pelo Governo Federal, e a diferença será paga com recursos próprios do Município.