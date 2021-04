Programa de castração de animais de rua é iniciado em Jandaia do Sul

O Município de Jandaia do Sul, em parceria com a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí – AMUVI, deu início ontem (19) ao Programa de Castração de Animais através do Castramóvel. O programa tem como objetivo o controle da reprodução dos animais de rua, sejam eles cães ou gatos. Na primeira etapa serão 100 castrações e este número deve chegar a 300 atendimentos até o final do ano.

Em caso de alguma família, de baixa renda, necessitar deste atendimento ao seu animal doméstico, pedimos que entrem em contato com o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente (Praça do Café, 260) para mais informações sobre o cadastro para a pré-seleção de animais. Além disso, o Departamento também está selecionando dois (02) estagiários do curso de medicina veterinária para o programa.

Da Assessoria