A Prefeitura Municipal, em parceria com o SEBRAE, ACEJAN (Associação Comercial e Empresarial de Jandaia do Sul) e SALA DO EMPREENDEDOR, está com várias palestras em andamento no Programa Acelera MEI.

A próxima palestra terá o tema: INOVAÇÃO.

A palestra será no dia 09 de novembro, às 19h30, na UFPR. É um evento 100% GRATUITO E PRESENCIAL!

Faça já sua inscrição pelo link https://forms.gle/JoYoFUMFjBBVWDKS6

.

Para Mais Informações:

📲 Sala de Empreendedor: (43) 3432-4277 ou pelo whatsapp (43) 99861-6215

📲 SEBRAE Apucarana: (43) 3420-7400