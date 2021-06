Procuramos Frederico ou Fred

Recompensa R$300,00

Macho, USA REMÉDIO CONTROLADO, 7 kg, castrado, tem uma mancha no olho e hérnia no umbigo, estava de roupa no dia do desaparecimento.

Tem o pelo claro e cara preta.

O Frederico está fazendo muita falta .. o portão abriu sozinho e ele escapou. Por favor, se você viu nosso cachorrinho entre em contato:

44997059002 Erica Pilan

4399925-6921 Elizabete Pilan

Compartilhe para que mais pessoas possam ajudar … Deus abençoe!

❗ Visto pela última vez em: Rua Dr Clementino S Puppi⁣⁣

Bairro: Centro⁣⁣

Ponto de referência: Próximo ao Mercado Cidade Canção⁣⁣

Jandaia do sul – Paraná

Em: 23/06/2021

Tel: (44) 99705-9002

Pessoa responsável: Érica Pilan

Se você não o viu mas é da cidade do desaparecimento nos ajude compartilhando, seus tutores estão preocupados e com a sua ajuda as chances de um final feliz aumentam!