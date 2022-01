Principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Jandaia do Sul neste sábado (8)

Endereço: RUA JOSE MARIA DE PAULA RODRIGUES, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: ATENDIMENTO DE ACIDENTE

A equipe foi solicitada para prestar atendimento a um acidente envolvendo auto e moto, onde além de avarias, o condutor da motocicleta estaria machucado. Fora feito contato com os envolvidos, onde o Sr. XXXX, condutor da motocicleta Honda CG/150 Titan placa XXXX de Kaloré, estava sendo atendido pela equipe do SAMU e posteriormente encaminhado ao hospital nossa senhora de Fátima, tendo sofrido apenas escoriações. A condutora do automóvel VW/Fox de placa XXXX de Jandaia do Sul foi identificada como XXXX a qual não teve ferimentos. Após consulta junto ao sistema SESP investigação constatou-se que o VW/Fox possuía débitos administrativos, sendo assim foi apreendido e encaminhado ao pátio do DETRAN. Já a motocicleta por não possuía débitos, fora entregue à irmã do condutor, Sra. XXXX a qual assinou o termo de responsabilidade de veículo acidentado. Também foram lavradas as notificações com base nos artigos do CTB. As partes foram orientadas.

Data do Registro: 09/01/2022 02:28:45 Endereço: RUA CEARA, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de perturbação do sossego, a equipe deslocou ao endereço onde da via pública foi possível constatar som proveniente de aparelhagem eletrônica ligada no interior do terreno, também que no local aparentemente funciona um bar e nesta ocasião foi possível observar cerca de seis frequentadores conversando em voz alta. Após identificada a proprietária e realizadas as orientações pertinentes, esta desligou o aparelho de som e se comprometeu a resolver o problema, encerrando-se a ocorrência.

Data do Registro: 08/01/2022 23:30:21 Endereço: RUA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de violência doméstica, a equipe deslocou ao endereço onde em contato com as vítimas, informaram ter sido agredidas pelos autores, os quais já não estavam mais no local. Da agressão resultou em lesões leves para ambos.

Data do Registro: 08/01/2022 22:10:53 Endereço: RUA JOAO MARQUES DA SILVA, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: AMEACA

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares, a equipe deslocou ao endereço e em contato com a vítima, informou que seu vizinho veio frente à sua residência armado de facão proferindo ameaças de morte contra sua pessoa e sua família, durante o atendimento o suposto autor compareceu no local informando que houve um desentendimento em função de algazarra e som alto na casa do solicitante, explicou que acabou ficando irritado e em virtude disso chamou atenção dos vizinhos, negou ter se utilizado de qualquer tipo de arma. Como providência ambas as partes foram orientadas. Saliento que todos os envolvidos, vítima, solicitante, outros que estavam em sua casa e também o autor aparentavam sinais de embriaguez alcoólica. Com as partes recolhidas em suas residências a equipe deslocou.