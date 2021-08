Prefeitura promove feira de adoção de cães neste sábado (21)

Foi iniciada a segunda etapa do Castramóvel nesta segunda-feira (16). Este é um projeto da AMUVI que está acontecendo em três etapas e já são mais de 200 animais castrados. Os animais que estão sendo castrados já foram cadastrados previamente pelo Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente.

FEIRA DE ADOÇÃO -No sábado será realizada na Praça do Café a Feira de Adoção de Cães e Gatos em parceria com as ONGs Anjos de 4 Patas e Latidos Felizes.

A Feira de Adoção inicia às 9 horas com exposição de cartazes dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e apresentação de equipamentos para resgate de animais do Posto de Brigada Comunitária.

Haverá também apresentação dos cães da Polícia Militar às 14 horas.

A Feira de Adoção tem o objetivo de promover a adoção de animais que sofreram maus tratos e foram resgatados pelas ONGs. Serão tomadas todas as medidas de segurança para a COVID-19 durante o evento.