Prefeitura organiza abrigo para famílias afetadas pelo granizo

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul organizou abrigo no Ginásio de Esportes para as famílias mais atingidas pela chuva de granizo que afetou a cidade nesta quinta-feira (08).

Pessoas que desejarem fazer a doação de alimentos, colchões, roupas e lonas, podem também procurar a equipe da Prefeitura Municipal no Ginásio de Esportes ou diretamente no Prédio da Defesa Civil, que fica na Rua dos Patriotas, 951.

O Governo do Estado do PR está dando todo o suporte para o Município de Jandaia do Sul através da Defesa Civil e das Secretarias de Estado.