PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL MONTA CENTRAL DE AJUDA NO PRÉDIO DA DEFESA CIVIL DA CIDADE PARA AS FAMÍLIAS AFETADAS PELA CHUVA DE GRANIZO

A chuva de granizo desta quinta-feira (08) afetou diversas famílias na cidade de Jandaia do Sul, comprometendo a estrutura de diversas casas. Para organizar o apoio para os jandaienses atingidos pela chuva, a Prefeitura Municipal organizou uma Central de Ajuda no Prédio da Defesa Civil, que fica na Rua dos Patriotas, 951.

.

Jandaienses que precisam de qualquer tipo de ajuda devido aos acontecimentos de ontem, devem se dirigir ao local.

.

Pessoas que desejarem fazer a doação de alimentos, colchões, roupas e lonas, podem também procurar a equipe da Prefeitura Municipal no mesmo local.

.

O Município de Jandaia do Sul já solicitou apoio ao Estado e todas as providências estão sendo tomadas. O telefone da Defesa Civil de Jandaia do Sul é (43) 3432-5050 ou 3432-8458.