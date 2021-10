O Município de Jandaia do Sul licitou empresa para implantação de iluminação de LED na Praça da Igreja Matriz, que é de responsabilidade do município. O projeto é semelhante ao da Praça da Catedral de Maringá.

O investimento de R$135 mil vai trazer mais segurança para a população que frequenta o local. Outra melhoria que será realizada no local nos próximos dias, é a colocação do piso de borracha no parque infantil.