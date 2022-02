A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul comunica que as repartições públicas municipais estarão FECHADAS nos dias 28/02 e 01/03, retornando as atividades no dia 02/03, quarta-feira, a partir das 12h.

No dia 01/03 (terça) não haverá coleta de lixo.

O comércio também reabre na quarta-feira após o meio dia.